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Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель Парламента Республики Молдова Влад Батрынча и вице-председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ встретились с Ульрихом Кинне, временным поверенным в делах Федеративной Республики Германия в Молдове.

В начале встречи Влад Батрынча выразил немецкой стороне признательность за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в различных областях, и высказался за поддержание жизнеспособного диалога для понимания реального положения дел на политической арене страны. Вице-спикер парламента подчеркнул, что сложная ситуация в Молдове вызвана неспособностью действующей власти противостоять социально-экономическим вызовам, которые усугубляются региональной нестабильностью.

В то же время Влад Батрынча сообщил о действиях властей, направленных на запугивание оппозиции с целью отвлечь внимание граждан от реальных проблем в стране.

– Несмотря на помпезные заявления о верховенстве закона, действующая власть создает опасные прецеденты по запугиванию оппозиции. Сфабрикованные политические дела – например, против бывшего Президента Республики Молдова Игоря Додона, – представляют собой акт политической расправы по приказу режима ПДС, а также попытку опорочить Партию социалистов, крупнейшую оппозиционную силу Молдовы, – указал Батрынча, добавив, что только путем консенсуса и сотрудничества всех политических сил можно восстановить экономическую ситуацию в Молдове.

Корнелиу Фуркулицэ отметил, что действия властей против оппозиции могут вызвать протесты на общенациональном уровне.

Со своей стороны Ульрих Кинне подчеркнул, что дело бывшего президента страны имеет международный резонанс, а внешние партнеры внимательно следят за его ходом, в том числе за корректностью и беспристрастностью расследования. Немецкий дипломат подчеркнул, что открыт к диалогу и сотрудничеству с оппозицией.

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