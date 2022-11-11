ПСРМ бойкотирует заседание законодательного органа, на котором выступает председатель Европарламента

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Партия социалистов выступает против игнорирования парламентской оппозиции в межпарламентском сотрудничестве. В связи с этим ПСРМ не будет участвовать в сегодняшнем заседании законодательного органа, где выступает с речью председатель Европарламента. Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

⁃ Партия социалистов считает межпарламентское сотрудничество важнейшим для выстраивания качественных отношений как с другими странами, так и с международными организациями (СНГ, ЕС и др.). В этой связи визит главы Европарламента в Республику Молдова мог привнести дополнительный импульс в развитие отношений Молдовы и Европейского союза. Учитывая стремительную деградацию демократических процессов в Молдове (в юстиции, правах граждан и свободе слова), учитывая политические репрессии и надвигающийся социально-экономический коллапс, мы считаем, что правдивая информация о ситуации в стране должна стать предметом дискуссии между главой Европарламента и как минимум парламентскими партиями. Однако представители Европарламента проигнорировали такой диалог. Исходя из сложившейся ситуации, Партия социалистов не будет участвовать в сегодняшнем образцово-показательном заседании парламента, где выступит с речью председатель Европарламента. ПСРМ продолжит работу в районах рядом с гражданами, – отмечается в заявлении.

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