ПСРМ: Благодаря своевременным действиям Минздрава под руководством Думбрэвяну Молдова получит бесплатные и льготные вакцины от коронавируса (ВИДЕО)

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Молдова получит вакцину от коронавируса благодаря действиям, предпринятым бывшим министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну. Об этом депутаты ПСРМ заявили на сегодняшнем брифинге для прессы.

Парламентарии уточнили, что Молдова зарегистрировалась на платформе COVAX в августе 2020 года, отправив необходимое письмо о намерениях, подписанное Виорикой Думбрэвяну, а 7 декабря 2020 года был подан запрос на получение вакцины. COVAX приняла заявки от 72 стран. Одобрение получили только 18, включая Молдову.

– Благодаря документам, подписанным министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну и министром финансов Сергеем Пушкуцэ, наша страна бесплатно получит вакцину для 20% населения. Так как в ВОЗ мы фигурируем как страна с 4 миллионами жителей, мы получим 800 тысяч доз бесплатно – то есть, по две дозы для 400 тысяч человек. Еще 30% мы приобретем по льготной цене. Это стало возможным также благодаря действиям, предпринятым Минздравом, – пояснил социалист Владимир Односталко.

В то же время депутат ПСРМ Алла Дарованная уточнила, что на первом этапе будут вакцинировать тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом и/или наиболее подвержен риску заражения: медработников, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, соцработников, полицейских и сотрудников пенитенциарных учреждений.

Ранее мы писали, что первые партии вакцины поступят в нашу страну в середине февраля.