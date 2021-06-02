ПСРМ бьёт тревогу: Санду и ПДС обязались ликвидировать районы и сёла в обмен на кредиты (ВИДЕО)

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Внешние кредиторы требуют ликвидировать 2/3 районов и сёл нашей страны, и Майя Санду вместе с ПДС взяли на себя такое обязательство и намерены выполнить его сразу после досрочных парламентских выборов. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Миздренко. Он добавил, что Партия социалистов всегда была и будет против этой антинародной реформы.

– Майя Санду обещала быстро провести эту реформу, которая предусматривает ликвидацию 2/3 районов и сёл страны, сразу после парламентских выборов, если у ПДС будет большинство – самостоятельно или с другими правыми партиями. Призываем выйти и честно рассказать людям об этом антигуманном плане, который будет выполнен в обмен на новые кредиты от МВФ и Всемирного банка, – подчеркнул Миздренко.

Президент и ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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