ПСРМ: Безответственные решения некомпетентных властей привели страну к кризису

Сегодня в Кишинёве состоялось очередное заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова. На встрече обсуждались актуальные вопросы внутренней политики страны, работа территориальных партийных организаций, социально-экономическое положение в Молдове с учетом усугубляющегося кризиса, помощь украинским беженцам, а также региональная обстановка.
Как сообщает пресс-служба партии, по итогам работы Республиканского совета была принята Декларация, в которой, в частности отмечается, что Республика Молдова переживает очередной социально-экономический кризис, усугубляющийся военными действиями в соседней Украине и массовым потоком беженцев в нашу страну. Значительную долю ответственности за кризис несёт нынешнее правительство по причине некомпетентности и принятия целого ряда безответственных решений.
В то же время, несмотря на сложную ситуацию в Молдове, Партия социалистов считает приоритетными следующие задачи: устойчивое экономическое развитие страны, построение социального государства, искоренение бедности, решение насущных проблем людей.
В связи с этим Республиканский совет ПСРМ заявил:
1. Партия социалистов — главная оппозиционная сила в стране, единственная адекватная альтернатива нынешней власти.
2. Отстаивая право каждого гражданина на достойную жизнь, доходы и рабочие места, высокие стандарты в сфере образования, медицины, социального обеспечения, ПСРМ настаивает на принятии в парламенте следующих инициатив:
• возвращение к индексации пенсий два раза в год,
• замораживание цен на основные продукты питания,
• выплата пенсионерам с доходом ниже 4 тысяч леев единовременного пособия в 1 тысячу леев,
• повышение зарплат социальным работникам и социальным ассистентам, медицинскому персоналу, учителям,
• снижение ставки НДС, применяемой к природному газу, с 8% до 4%,
• снижение акцизов и отмена НДС на топливо,
• финансовая поддержка аграриев для закупки дизельного топлива, семян и удобрений,
• возмещение акцизов на дизельное топливо для аграриев,
• поддержка отечественных животноводов,
• госзакупки с приоритетом для отечественной продукции,
• оптимизация структуры госуправления вплоть до ликвидации некоторых госструктур, таких как Национальное агентство по регулированию в энергетике.
Кроме того, ПСРМ считает необходимым принятие закона о постоянном нейтралитете РМ, в котором будут законодательно прописаны механизмы и гарантии соблюдения нейтралитета страны.
Члены ПСРМ выступают против втягивания Молдовы в военный конфликт на территории Украины и категорически против присоединения к санкциям.
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