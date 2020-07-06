ПСРМ: Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор повторно заблокировал финансовую поддержку для сотен тысяч граждан

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Партия социалистов возмущена абсолютно безответственным поведением Альянса хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор, вновь заблокировавшим выделение финансовой помощи гражданам. Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

– Прикрываясь вымышленными причинами, олигархические партии при поддержке Майи Санду и Андрея Нэстасе бойкотировали в понедельник заседание парламента, на котором правительство Кику в третий раз пыталось взять на себя ответственность перед депутатами по пакету законопроектов в поддержку граждан, – отмечается в заявлении.

Социалисты напомнили, что из-за антинародного поведения альянса хаоса Канду-Санду-Плаха-Шор десятки тысяч работников системы здравоохранения остались без повышенной зарплаты. Также заблокирована выплата 700 леев для 660 тысяч пенсионеров и бенефициаров социальных пособий.

– ПСРМ разделяет недовольство, выраженное сельхозпроизводителями, которые ждут дополнительной финансовой помощи от государства. Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор заблокировал и 100 млн. леев в виде субсидий для аграриев. Тысячи семей военнослужащих лишены надежды на участие в программе „Первый дом” из-за блокирования со стороны депутатов Альянса хаоса. Из-за политических капризов оппозиции не будут выделены и 50 млн. леев для создания новых рабочих мест в 16 районах страны, – указывается в сообщении политформирования.

Социалисты заявили, что вместе с правительством Иона Кику и президентом Игорем Додоном изыщут решение, чтобы помочь гражданам в этот сложный период.

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