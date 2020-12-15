ПСРМ: 9 мая будет отмечаться только День Победы!

0

Депутаты-социалисты будут настаивать на одобрении проекта постановления о том, чтобы День Европы в Молдове отмечался 8 мая. Предложение возникло в результате жарких споров последних лет о том, какой праздник отмечается 9 мая. “В этот день будет праздноваться только День Победы – этой традиции нашего народа уже более 70 лет”, – констатируют в ПСРМ.

Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам заседания парламентской фракции Партии социалистов, в котором принял участие и Игорь Додон. Отмечается, что максимальное внимание депутаты ПСРМ будут уделять проектам бюджетно-налоговой политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования. В течение двух недель были собраны сотни предложений, которые будут проанализированы, а наиболее удачные будут поддержаны во втором и окончательном чтениях.

В частности, ПСРМ поддержит инициативу отложить на полгода применение единой ставки НДС в размере 12% для сельхозпродукции. Это позволит аграриям продать собранный в этом году урожай по ставке НДС 8% до 1 июля 2021 года. Также будет поддержана инициатива о сохранении налогообложения почтовых посылок с товарами, купленными онлайн за границей, стоимостью от 200 евро.

Депутаты-социалисты приветствовали положительное заключение правительства о поправке, предложенной по инициативе Игоря Додона, согласно которой более 690 тысяч пенсионеров и других бенефициаров социальных выплат ниже 4000 леев к пасхальным праздникам получат по 1000 леев. Будет продвигаться и законопроект, предусматривающий снижение пенсионного возраста до 57 лет для женщин и 62 лет для мужчин.

Фракция ПСРМ также будет настаивать на отмене так называемого “закона о миллиарде”. Стоит отметить, что ближайшее заседание парламента состоится завтра, 16 декабря.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.