Психотерапевт рассказала, как распознать постковидную депрессию

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Одним из последствий перенесённого коронавируса может стать депрессивное состояние, рассказала российский врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.

Как отметила Мисевич, в осенний период, когда для многих характерно ухудшения настроения, распознать постковидную депрессию может быть сложнее. Она назвала признаки, на которые стоит обратить внимание и, при необходимости, обратиться за помощью.

Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела, – пояснила специалист.

Депрессия не обязательно развивается сразу после заболевания – она может проявиться и спустя некоторое время. Причина этого состояния, как считает Мисевич, не только в реакции организма на болезнь, но и в психологическом напряжении, связанном с пандемией, передаёт rg.ru.

Специалист посоветовала в течение полугода после перенесённого COVID-19 не принимать каких-то важных жизненных решений, например, об увольнении или разводе, поскольку есть риск, что желание разорвать определённые социальные связи возникло под влиянием депрессивного состояния.

Доктор рекомендовала заболевшим коронавирусом внимательнее относиться к своим потребностям и делать только то, что хочется. Исключение должно составлять только питание и лечение – этим нужно заниматься даже через силу.

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