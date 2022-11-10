Психолог рассказала о способе снять стресс с помощью рисования

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Справиться с перенапряжением и тревогой поможет рисование. Об этом подробнее рассказала российский психолог Елена Костюк.

При этом для снятия стресса важен не конечный продукт, а сам творческий процесс. По словам психолога, снизить тревогу поможет книжка-раскраска. Так, раскрашивание или рисование по 20 минут в день направит разум к «настоящему» и отвлечёт от стресса. Также можно раскрашивать или рисовать мандалы — круговые рисунки, заполненные разными формами. Как отметила Костюк, это способ обработать историю жизни, не переживая заново болезненные ситуации.

Раскрашивание готовой мандалы также имеет свои преимущества. Объединение цветов, которые вам нравятся, в узор помогает вам сосредоточиться, отвлекает от беспокойства и снимает стресс, — посоветовала психолог.

Если же рисование не доставляет удовольствие, можно заняться вышиванием, мозаикой, макраме, скрапбукингом, пояснила Костюк.

Необходимо лишь найти «то самое», которое станет полезным и приятным времяпровождением, а не вынужденной необходимостью, — заключила эксперт, пишет iz.ru.

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