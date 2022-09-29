Психолог рассказала, как защититься от стресса на фоне тревожных новостей

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Российский психолог Александра Толоконина рассказала, как справиться с потоком тревожных новостей. Прежде всего специалист рекомендовала ограничить число источников информации, оставив несколько ресурсов, которым человек доверяет. Также важно оценить свой круг общения.

– Старайтесь впускать в свой социальный круг только тех, кто не поддаётся панике и остаётся в балансе, — отметила психолог.

Также важно найти то, что успокаивает: искусство, музыка, чтение. Кроме того, эксперт посоветовала соблюдать режим сна, уделять время простым тренировкам и медитации. Специалист рекомендует также проделывать практику возвращения в настоящий момент, пишет gazeta.ru.

– С открытыми глазами называем своё имя и где вы сейчас находитесь <…> мои ноги касаются пола, моя спина чувствует опору, сейчас утро или день, в комнате стены бежевого цвета, шторы светло-зелёные и так далее. <…> Это возвращает ум из тревоги в рациональное зерно, — добавила психолог.

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