Психолог посоветовала не пытаться закончить все дела до Нового года

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Стремление до Нового года разобраться со всеми накопившимися делами может привести к переутомлению или даже к депрессии. Такое мнение высказал семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова.

По мнению специалиста, не нужно следовать стереотипам, стоит трезво оценивать собственные возможности.

– Если так не получается, если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в чёткий график, — добавила психолог.

Специалист предупредила, что часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это уже грозит депрессивным состоянием.

По словам Наумовой, важно мыслить позитивно: следить за своим восприятием и стараться настраиваться на положительный лад. В предновогодней суете важно себя жалеть и ободрять, чтобы настраиваться на праздник, пишет iz.ru.

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