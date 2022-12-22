Психолог посоветовала не пытаться закончить все дела до Нового года

Психолог посоветовала не пытаться закончить все дела до Нового года

Стремление до Нового года разобраться со всеми накопившимися делами может привести к переутомлению или даже к депрессии. Такое мнение высказал семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова.

По мнению специалиста, не нужно следовать стереотипам, стоит трезво оценивать собственные возможности.

– Если так не получается, если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в чёткий график, — добавила психолог.

Специалист предупредила, что часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это уже грозит депрессивным состоянием.

По словам Наумовой, важно мыслить позитивно: следить за своим восприятием и стараться настраиваться на положительный лад. В предновогодней суете важно себя жалеть и ободрять, чтобы настраиваться на праздник, пишет iz.ru.

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