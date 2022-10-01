Психолог назвала осеннюю хандру возможным симптомом серьёзного заболевания

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С наступлением холодного сезона у многих людей меняется настроение, появляется так называемая осенняя хандра. Однако в некоторых случаях такое состояние может быть симптомом серьёзного заболевания, предупредила российский психолог Диана Лобанова.

По словам специалиста, в норме осенняя хандра быстро проходит и человек легко адаптируется к новым краскам и времени года. При этом в более серьёзных случаях осенняя хандра может перетекать в депрессию, которая характеризуется постоянным сниженным настроением (преобладающим почти ежедневно и продолжающимся не менее двух недель вне зависимости от ситуации), снижением интереса или удовольствия от деятельности, которая раньше приносила положительные эмоции, а также повышенной утомляемостью.

Помимо основных симптомов, депрессии могут сопутствовать дополнительные: снижение концентрации и внимания, мрачное видение будущего, снижение самооценки («я не так выгляжу, как раньше», «что ни одену, ничего мне не подходит»), нарушения сна, нарушения аппетита, а именно его снижение или, наоборот, желание поглощать пищу постоянно, — уточнила Лобанова.

В случае обнаружения хотя бы нескольких из вышеописанных симптомов, следует обратиться к медицинскому психологу. Он проведёт диагностику на наличие расстройства и с помощью краткосрочных методов психотерапии поможет справиться с этим недугом за пару месяцев без последствий, подчеркнула эксперт.

А в более тяжёлых случаях нужно работать совместно с врачом-психиатром, который назначит медикаментозную поддерживающую терапию, — добавила психолог, пишет iz.ru.

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