Психолог назвал срок полезного для здоровья отпуска

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Российский психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха.

По его словам, в Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю человек испытывает стресс по поводу отдыха, ему нужно адаптироваться. На вторую – начинается расслабление, восстанавливаются самые проблемные участки психики, а на третьей неделе происходит накопление запаса прочности.

То есть, ты себя перебинтовал и оброс определёнными ресурсами, которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвёртая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке, — рассказал врач.

Он добавил, что в более короткий отрезок времени человек отдохнуть не успевает.

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