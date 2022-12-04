Психолог: Готовьтесь к Новому году за две недели, чтобы не устать от него

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Начинать готовиться к Новому году необходимо не раньше, чем за две недели, иначе есть шанс перегореть и устать от ощущения праздника. Об этом рассказала психолог Галина Руснак.

– В подготовке к Новому году важно соблюсти золотую середину. Если украсить дом и нарядить ёлку за месяц, то, скорее всего, к 31 декабря такое убранство станет обыденностью, и ощущение праздника улетучится. Наш мозг привыкает ко всему новому достаточно быстро. Если же заняться подготовкой к встрече Нового года за пару дней, то, вероятнее всего, во время боя курантов вы будете чувствовать себя уставшим, — сказала она.

С точки зрения эмоционального восприятия, лучше всего заняться подготовкой к Новому году за две недели, отметила эксперт. Этого времени, по словам Руснак, хватит, чтобы купить подарки без спешки и украсить квартиру с удовольствием. При этом новогоднее убранство не успеет наскучить, пишет gazeta.ru.

– Также важно подвести итоги года заранее, за несколько дней до праздника. Если сделать это непосредственно перед боем курантов, то останется ощущение незавершённости. Такие чувства лучше в новый год не брать, — заключила психолог.

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