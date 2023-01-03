Психолог дала советы по безболезненному выходу на работу после праздников

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Российский психолог Олеся Толстухина рассказала о пяти правилах, которые помогут безболезненно вернуться к работе после январских праздников.

Эксперт порекомендовала не забывать про сон и отоспаться в первые три-четыре дня. Однако в последние дни отдыха важно избежать ночных активностей, чтобы не сбивать режим.

Также эксперт отметила важность здоровой и полезной еды, пишет iz.ru. Она посоветовала избегать регулярного переедания, чтобы не создавать нагрузку для организма.

Когнитивные функции — это высокоуровневые мозговые процессы, в состоянии перегруза телесности психика минимизирует мышление, так как на него просто не хватает ресурсов, — пояснила психолог.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости умеренного потребления алкоголя. По её словам, такие напитки дестабилизируют нервную систему и тело.

Четвертым правилом Толстухина назвала физическую активность на свежем воздухе, которая поможет повеселиться и напитаться кислородом, разогнав кровоток.

Также важно больше времени проводить с близкими людьми. По словам эксперта, комфортное общение с дорогими людьми является лучшим способом заряда позитивом.

Повеселившись вволю и перейдя в режим бережного отношения к себе, у вас будет возможность выйти на работу с позитивом. Конечно, не обойдётся без периода врабатываемости, когда мозгу нужно будет актуализировать привычные нейронные пути деятельности, но это будет происходить из состояния наполненности, а не истощения, — резюмировала эксперт.

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