Психически нездоровый мужчина ранил ножом жителя столицы: полиция открыла огонь

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Инцидент произошёл накануне в столичном секторе Ботаника. В полицию позвонили врачи муниципальной больницы “Святая Троица” и сообщили, что к ним поступил 63-летний пациент с ножевым ранением.

По словам потерпевшего, на него с ножом напали в квартире по улице Христо Ботева, куда он пришел, чтобы купить товар, опубликованный на сайте объявлений. Пол указанному адресу прибыла оперативная группа. Когда мужчина увидел полицейских, он схватил нож и угрожал им собственной матери. Затем он напал на правоохранителя.

Оперативники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать опасного гражданина. Он получил ранение в живот и был госпитализирован. Стоит отметить, что нападавший находится на учёте у психиатра, ранее у него были проблемы с законом.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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