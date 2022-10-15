Психиатр: риск депрессии увеличивают психологические травмы, полученные в детстве

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Предрасположенность к развитию депрессивных состояний есть у большинства людей, рассказала врач-психотерапевт Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Полина Свечникова.

Если апатия, повышенная тревожность и отсутствие сил сохраняются у человека более двух недель, то стоит обратиться за консультацией к специалисту, это первичные признаки начинающейся депрессии. На развитие заболевания могут повлиять биологическая предрасположенность и даже детски травмы, передает gazeta.ru.

– Например, это депривация родителей, то есть, если ребенок остался без родителей по каким-то причинам или теряет одного из родителей, это является травматичным событием для него, — рассказала врач.

Специалист отметила, что от депрессии чаще других страдают перфекционисты, если человек не следит за рационом питания, живет в постоянном стрессе, то это тоже увеличивает риск развития заболевания.

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