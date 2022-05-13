Психиатр назвал три вида нарушений в мозге после COVID-19

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Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин рассказал, что через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге: снижение памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, тревожные расстройства в молодом и среднем возрасте и бессонница у разных возрастных групп.

Специалисты наблюдают частое проявление когнитивных нарушений, а также тревожные расстройства, панические атаки и бессонницу. Эксперт отметил, что первые случаи появляются в основном в пожилом и старческом возрасте. Это происходит даже после того, как человек переболел лёгкой формой коронавируса, передаёт gazeta.ru.

– Человек становится невнимательным и забывчивым. Тревожные расстройства в основном проявляются в молодом возрасте до 44 лет включительно и среднем, до 59 лет. Нарушения сна характерны для различных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устаёт, утомляется, дремлет днём и не спит ночью, — рассказал психиатр.

По его словам, тревожные расстройства после коронавируса встречаются только в молодом возрасте из-за высокой эмоциональной гибкости.

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