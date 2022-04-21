Психиатр назвал три основных постковидных симптома

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После перенесённой коронавирусной инфекции люди разных возрастов – как пожилые, так и молодые – сталкиваются с рядом психоневрологических симптомов, характерных для постковидного синдрома. Среди них – бессонница, трудности с умственной деятельностью и панические атаки.

О последствиях COVID-19 для психики рассказал главный внештатный специалист, психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. По его словам, частота и серьёзность проявления подобных постковидных симптомов напрямую зависит от того, в каком состоянии физического и психического здоровья человек заболел ковидом и насколько тяжело протекала инфекция, пишет rg.ru.

Так, например, у молодых людей при тяжёлом течении заболевания порой наблюдаются симптомы “белой горячки”, а после выздоровления восстановление происходит не сразу, пациенты жалуются на плохую память, низкую работоспособность и ухудшение ясности мышления. Также часто переболевшие ковидом жалуются на бессонницу, однако с постепенным уходом наиболее острой фазы пандемии частота подобных проблем должна начать снижаться, считает врач.

– Конечно, есть связь между тяжестью перенесённой инфекции и последствиями, но даже лёгкие формы ковида переносились и имели последствия для психики, – подчеркнул психиатр.

По его словам, переболевшим COVID-19 следует обращать внимание на следующие симптомы постковида: снижение умственных способностей, проблемы со сном, приступы тревоги. В случае таких проблем хронического характера следует обращаться к врачу.

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