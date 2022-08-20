Психиатр назвал способ избавиться от ощущения упущенного лета

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Избавиться от ощущения упущенного лета поможет новое увлечение и планирование досуга, уверен врач психиатр-психолог из РФ Алексей Филатов.

По его словам, ближе к концу летнего сезона может появляться ощущение упущенного лета. Подобные переживания, уверен он, — частное проявление синдрома упущенных возможностей, при котором, что бы человек ни выбрал, он будет переживать, что другой вариант принёс бы больше пользы, удовольствия и так далее.

Как объяснил психолог, неприятные чувства в последние недели лета возникают и из-за того, что цели и планы, которые были поставлены ещё в начале сезона, так и не были реализованы. Тех, кто не имел вариантов выбора, как провести отдых, ощущение упущенного лета преследовать не будет, пишет lenta.ru.

Для того, чтобы избавиться от тягостного чувства тоски о прошедшем лете, психолог посоветовал в первую очередь меньше сидеть в соцсетях.

– Зачастую, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек начинает чувствовать себя обделённым, — прокомментировал он.

Кроме того, он порекомендовал заранее планировать досуг, попробовать новое занятие и ставить на лето достижимые цели, после выполнения которых не возникнет ощущения упущенного лета.

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