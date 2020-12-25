Прыгнул с моста: мужчина скончался в результате полученных травм

Трагедия произошла накануне в Тирасполе.
Один из прохожих остановился в конце моста, перелез через ограду, перекрестился и прыгнул. Недобрые намерения мужчины заметил молодой парень. Он бросился к заграждению, но не успел добежать, пишет mvdpmr.org.
Травмы при ударе оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть мужчины. Погибшему было 64 года.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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