Прыгнул с моста: мужчина скончался в результате полученных травм

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Трагедия произошла накануне в Тирасполе.

Один из прохожих остановился в конце моста, перелез через ограду, перекрестился и прыгнул. Недобрые намерения мужчины заметил молодой парень. Он бросился к заграждению, но не успел добежать, пишет mvdpmr.org.

Травмы при ударе оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть мужчины. Погибшему было 64 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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