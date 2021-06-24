Проворачивал махинации с чужими деньгами: правоохранители задержали бизнесмена-мошенника

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Приговорённый к 8 годам заключения 50-летний уроженец Штефан-Водэ был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Мужчину задержали в столице.

По данным следствия, разыскиваемый убедил иностранного гражданина вложить финансовые средства в бизнес по производству перерабатываемых горючих материалов. На счёт экономического агента от доверчивого иностранца поступили десятки тысяч евро.

Впоследствии обвиняемый незаконно воспользовался данными денежными средствами. Материальный ущерб составил 474 522 лея.

На данный момент мошенник находится в СИЗО.

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