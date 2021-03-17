Проводка подвела: из-за пожара в сарае едва не сгорел дом

Проводка подвела: из-за пожара в сарае едва не сгорел дом

На территории частного домовладения в Кицканах загорелась хозпостройка. Деревянный сарай сгорел полностью.

Соседний с постройкой дом удалось уберечь от огня. Стихия повредила лишь небольшую часть кровли, пишет mvdpmr.org.

Владелец пояснил, что с семьёй проживает по соседству. Этот дом использовал под склад, а в хозпостройке хранил сено для домашнего скота.

Хозяин строения предполагает, что подвела старая электропроводка. Специалисты проверяют все возможные версии пожара.

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