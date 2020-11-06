Проводится теплоизоляция зданий столичных лицеев “Спиру Харет” и “Александр Пушкин” (ФОТО)

0

В настоящее время при поддержке муниципалитета в Теоретическом лицее “Спиру Харет” и Теоретическом лицее “Александр Пушкин” осуществляются работы по тепловой реабилитации зданий.

Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, в лицее “Спиру Харет” работы ведутся на площади 800 м² и включают в себя восстановление внутренних и внешних инженерных сетей, санитарных помещений, раздевалок и спортзала. На это из муниципального бюджета было выделено 2,67 млн леев.

Утепление фасада здания ведётся также в лицее “Александр Пушкин” на площади 1 300 м². Стоимость работ, выполненных на первом этапе, составляет 2,1 млн леев.

Хотя эти учреждения находятся на самоуправлении, мы выделили средства на их тепловую реабилитацию. По завершении работ по теплоизоляции оба учебных заведения смогут значительно экономить на отоплении, – заметил градоначальник.

Напомним, 1 октября примария подписала первый договор о закупках для оказания услуг по реабилитации зданий 6 детских садов в муниципии в рамках проекта “Энергоэффективность и тепловая реабилитация зданий в Кишинёве”. Также в октябре были объявлены тендеры на тепловую реабилитацию 3 больниц и 14 лицеев/спортивных школ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.