“Провернул” два преступления за день. Злоумышленника задержали (ВИДЕО)

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25-летний молодой человек подозревается в краже и в угоне.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, вечером 30 октября он проник в автомобиль марки Volkswagen, припаркованный на улице Н. Герман, и украл телефон Samsung A30. Ущерб, нанесённый 36-летнему владельцу авто, составил 3 000 леев.

Сразу после этого, дойдя до улицы И. Инкулец, преступник проник в ещё один Volkswagen, но на этот раз машину угнал. На дороге его заметили патрульные. Мужчина успел выскочить из машины и скрыться от правоохранителей.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса он признал свою вину, сообщив, что в момент совершения преступлений был в нетрезвом состоянии.

По фактам кражи и угона возбуждены уголовные дела. Виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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