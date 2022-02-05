Проверку не прошли: у пассажиров авто инспекторы нашли марихуану

Проверку не прошли: у пассажиров авто инспекторы нашли марихуану

В Тирасполе автоинспекторы остановили Ford. Водитель предъявил документы для проверки.

В салоне находились два пассажира. Мужчины были навеселе. Один из пассажиров признался, что у него с собой есть наркотические вещества: марихуана.

Со слов пассажиров, наркотиками их “угостили” друзья. Содержимое свёртка направлено на исследование. По результатам экспертизы будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет mvdpmr.org.

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