Проверки в парке разборки автомобилей: конфискованы 11 машин с иностранными номерами

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Накануне сотрудники Таможенной службы провели проверки в парке разборки автомобилей, расположенном на территории Кишинёва.

В ходе мероприятий таможенники обнаружили 11 автомобилей с иностранными номерами, которые были внесены в реестр при пересечении границы, и должны были быть вывезены в течение 180 дней. Однако их владельцы решили продать транспортные средства на запчасти без предварительной обязательной процедуры растаможки.

Владельцев машин идентифицировали. Им грозит крупный штраф за нарушение Таможенного кодекса.

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