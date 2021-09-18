Проверки в парке разборки автомобилей: конфискованы 11 машин с иностранными номерами

Проверки в парке разборки автомобилей: конфискованы 11 машин с иностранными номерами

Накануне сотрудники Таможенной службы провели проверки в парке разборки автомобилей, расположенном на территории Кишинёва. 

В ходе мероприятий таможенники обнаружили 11 автомобилей с иностранными номерами, которые были внесены в реестр при пересечении границы, и должны были быть вывезены в течение 180 дней. Однако их владельцы решили продать транспортные средства на запчасти без предварительной обязательной процедуры растаможки.

Владельцев машин идентифицировали. Им грозит крупный штраф за нарушение Таможенного кодекса.

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