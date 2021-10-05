Проверки в местах продажи табачных изделий: изъята продукция на 150 000 леев (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований на прошлой неделе провели проверки, направленные на выявление нарушений в сфере продажи никотинсодержащей продукции.

Правоохранители выявили несколько торговых точек, в которых товар, в том числе электронные сигареты, продавался без документов о происхождении и сертификатов качества. У одного из агентов не было разрешительных документов на данный вид деятельности.

Проверяющий орган изъял товары на сумму более 150 000 леев. В отношении экономических агентов составлены акты о нарушениях.

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