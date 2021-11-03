Проверки в медцентрах Фалешт: полиция изъяла сотни сомнительных документов (ВИДЕО)

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Правоохранители провели накануне обыски в 4 медицинских центрах села Мэрэндень в рамках уголовного дела об изготовлении и использовании поддельных официальных документов.

Так, сотрудники полиции изъяли 320 свидетельств о вакцинации от COVID-19, 34 копии удостоверений личности, 12 регистров вакцинированных лиц, 625 бланков с договорами о вакцинации, 3 поддельных свидетельства о вакцинации и иные документы. Все материалы отправлены на экспертизу.

Согласно законодательству, лицам, причастным к выдаче поддельных документов, грозит штраф до 32 500 леев, от 150 до 200 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.

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