Проверки торговых точек: специалисты НАБПП изъяли просроченную продукцию (ФОТО)

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Нацагентство по безопасности пищевых продуктов проводило с 3 по 10 марта проверки во многих торговых точках.

Всего было проведено 202 официальные проверки:

Торговые единицы – 46

Заведения общественного питания – 15

Общеобразовательные учреждения – 28

Склады – 5

По результатам было составлено 35 предписаний, 20 актов о нарушениях, 2 предписания о

прекращении деятельности. Несоответствующие продукты животного и неживотного происхождения были изъяты из продажи.

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