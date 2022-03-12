Проверки торговых точек: специалисты НАБПП изъяли просроченную продукцию (ФОТО)

Нацагентство по безопасности пищевых продуктов проводило с 3 по 10 марта проверки во многих торговых точках.
Всего было проведено 202 официальные проверки:
- Торговые единицы – 46
- Заведения общественного питания – 15
- Общеобразовательные учреждения – 28
- Склады – 5
По результатам было составлено 35 предписаний, 20 актов о нарушениях, 2 предписания о
прекращении деятельности. Несоответствующие продукты животного и неживотного происхождения были изъяты из продажи.
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