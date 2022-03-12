Проверки торговых точек: специалисты НАБПП изъяли просроченную продукцию (ФОТО)

Проверки торговых точек: специалисты НАБПП изъяли просроченную продукцию (ФОТО)

Нацагентство по безопасности пищевых продуктов проводило с 3 по 10 марта проверки во многих торговых точках.

Всего было проведено 202 официальные проверки:

  • Торговые единицы – 46
  • Заведения общественного питания – 15
  • Общеобразовательные учреждения – 28
  • Склады – 5

По результатам было составлено 35 предписаний, 20 актов о нарушениях, 2 предписания о
прекращении деятельности. Несоответствующие продукты животного и неживотного происхождения были изъяты из продажи.

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