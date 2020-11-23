Проверки на трассах: какие нарушения выявили сотрудники ANTA (ФОТО)

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34 водителя лишились номеров, а 6 операторов были оштрафованы на 60 000 леев в результате проверок, проведённых с 16 по 22 ноября инспекторами Национального агентства автомобильного транспорта.

Мероприятия прошли в Кишинёве, Криулянах, Яловенах, Оргееве, Хынчештах, Бельцах, Дрокии, Чимишлии, Каушанах, Кагуле, Рышканах, Ниспоренах, Унгенах, Страшенах, Чадыр-Лунге, Сороках, Штефан-Водэ, а также на трассах. ведущих к пунктам пропуска “Леушены” и “Джурджулешты”. Инспекторами было составлено 65 актов о нарушениях, пишет unimedia.info.

Всего с начала года за незаконную перевозку пассажиров и грузов и иные нарушения было составлено 789 актов и выписаны штрафы в размере 93 955 условных единиц.

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