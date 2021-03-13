Проверки на рынках: более 20 покупателей и 4 продавца оштрафованы за несоблюдение антиковидных мер (ВИДЕО)

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Сотрудники Генерального инспектората полиции продолжают следить за уровнем соблюдения антиковидных мер. Так, за последние 3 дня правоохранители проверили около 260 коммерческих рынков.

По данным пресс-службы правительства, в результате мероприятий 33 администратора рынков получили официальные предупреждения о несоблюдении санитарных норм и о том, что они подвергают покупателей риску заражения COVID-19. Кроме того, было составлено 26 протоколов за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями. В частности, были оштрафованы 4 продавца и 22 покупателя.

В этом контексте граждан и экономических агентов призывают соблюдать антиковидные меры: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки, избегать многолюдных мест и по возможности оставаться дома.

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