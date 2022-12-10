Проверки на дорогах: за 4 часа выписано 148 протоколов

0

Минувшей ночью патрульные организовали мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД и возникновения дорожно-транспортных происшествий. Так, в течение четырех часов правоохранители проверяли техническое состояние автомобилей, а водителей – на наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

На содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе было проверено 283 водителя. Все тесты показали отрицательный результат. В то же время было составлено 148 протоколов о нарушениях ПДД. Также 9 автомобилей остались без номерных знаков, а у 2 автомобилей сняли тонировочные пленки с передних окон.

Кроме того, два транспортных средства были отправлены на штрафплощадку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.