Проверки на дорогах: за 4 часа выписано 148 протоколов

Проверки на дорогах: за 4 часа выписано 148 протоколов

Минувшей ночью патрульные организовали мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД и возникновения дорожно-транспортных происшествий. Так, в течение четырех часов правоохранители проверяли техническое состояние автомобилей, а водителей – на наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. 

На содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе было проверено 283 водителя. Все тесты показали отрицательный результат. В то же время было составлено 148 протоколов о нарушениях ПДД. Также 9 автомобилей остались без номерных знаков, а у 2 автомобилей сняли тонировочные пленки с передних окон.

Кроме того, два транспортных средства были отправлены на штрафплощадку.

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