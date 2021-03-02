Проверки ANTA: около 70 водителей лишились номеров из-за нарушений (ФОТО)

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Национальное агентство автомобильного транспорта с 15 февраля по 1 марта провело проверки на дорогах страны и выявило ряд нарушений при перевозке людей и грузов.

В результате было составлено 252 протокола. У 68 водителей изъяли регистрационные номера, а 21 оператор был оштрафован на 4 000 условных единиц каждый.

С начала года было составлено 775 протоколов о нарушениях, допущенных в процессе перевозки людей и грузов. Были выписаны штрафы в размере 56 868 условных единиц. В результате в государственный бюджет поступило более 960 000 леев.

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