Проверки ANTA: несколько перевозчиков оштрафованы за нарушения антикоронавирусных мер

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Мероприятия проводились сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) совместно с представителями Пограничной полиции в пунктах пропуска “Леушены”, “Скуляны”, “Джурджулешты” и “Атаки” с 14 по 23 сентября.

Так, трое водителей получили штрафы в размере 15 000 леев за нарушение правил перевозки грузов. Также были проведены 4 незапланированные проверки в офисах транспортных операторов. В результате был выявлен ряд нарушений правил Кодекса автомобильного транспорта, пишет echipa.md.

Подобные мероприятия продолжатся.

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