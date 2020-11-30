Проверки ANTA: какие нарушения выявлены на дорогах (ФОТО)

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54 водителя лишились регистрационных номеров в результате проверок, проведённых с 23 по 29 ноября инспекторами Национального агентства автомобильного транспорта.

Мероприятия прошли в Кишинёве, Бельцах, Криулянах, Оргееве, Хынчештах, Дрокии, Кантемире, Чимишлии, Каушанах, Кагуле, Унгенах, Страшенах, Единцах, Комрате, Новых Аненах, Бричанах, а также на трассах, ведущих к пунктам пропуска “Леушены”, “Костешты” и “Джурджулешты”.

Инспекторами было составлено 104 акта о нарушениях, пишет unimedia.info. 4 оператора были оштрафованы на 800 у. е. (32 000 леев).

Всего с начала года за незаконную перевозку пассажиров и грузов, а также иные нарушения было составлено 843 акта и выписаны штрафы в размере 99 283 у. е.

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