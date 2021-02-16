Проверки ANTA: десятки перевозчиков оштрафованы за различные нарушения (ФОТО)

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В результате проверок, проведённых инспекторами Национального агентства автомобильного транспорта с 8 по 14 февраля, были оштрафованы десятки национальных и международных перевозчиков.

Рейды проводились в Кишинёве, Хынчештах, Бельцах, Штефан-Водэ, Оргееве, Флорештах, Бессарабке, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Яловенах, Чимишлии, Единцах, Страшенах, Криулянах, Дондюшанах, Комрате, а также на трассах, ведущих к КПП “Леушены”, “Тудора”, “Костешты”, “Кагул”, “Атаки” и “Джурджулешты”.

Всего в результате проверок было заполнено 86 протоколов о нарушениях, допущенных при перевозке пассажиров и грузов. Кроме того, 25 водителей были временно лишены права пользования транспортными средствами. Номерные знаки и сертификаты о регистрации автомобилей были изъяты. 14 операторов были оштрафованы на общую сумму 120 000 леев за несоблюдение положений Кодекса автомобильного транспорта.

Всего с начала года за незаконную перевозку пассажиров и грузов, а также иные нарушения было составлено 492 протокола и выписаны штрафы в размере 36 359 у.е. Таким образом, в госбюджет поступило 595 564 лея.

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