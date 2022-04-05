Проверки ANTA: более полусотни перевозчиков лишились номеров (ФОТО)

Проверки ANTA: более полусотни перевозчиков лишились номеров (ФОТО)

Проверочные рейды проводились в период с 1 марта по 1 апреля на трассах в Леушенах, Скулянах, Костештах, Кагуле и Джурджулештах. Сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта патрулировали дороги, ведущие к пограничным контрольно-пропускным пунктам.

В результате проверок было выписано 228 протоколов об административных нарушениях и наложены штрафы в размере 17 606 условных единиц. Кроме этого, у 53 водителей изъяли номерные знаки, а за технические нарушения был оштрафован один оператор.

Стоит отметить, что с начала текущего года за нарушения в области грузовых и пассажирских перевозок было выписано 948 протоколов, а у 217 водителей изъяли регистрационные номера.

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