Проверка машин столичной службы такси: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

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Правоохранители оценили техническое состояние 32 транспортных средств.



В результате были выявлены следующие нарушения: дефекты в тормозной, рулевой системах и системе освещения, эксплуатация переоборудованных транспортных средств без необходимого разрешения, несанкционированное размещение рекламы на авто, нарушение правил регистрации транспортных средств, вождение с нечитабельными или расположенными с нарушениями стандарта регистрационными номерами и так далее. По итогам проверок было составлено 11 протоколов. 3 автомобилям, не прошедшим в установленном порядке технический осмотр, запретили выезжать и изъяли номера.

Всего в сентябре было проведено 5 незапланированных проверок в офисах экономических агентов, по итогам которых составлено 37 протоколов по 45 нарушениям.

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