Проверяется уровень подготовки столичных учебных заведений к новому учебному году

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Ремонтируемые образовательные учреждения Кишинёва оцениваются на предмет готовности к новому учебному году. Так, ответственные лица из примарии посетили несколько учреждений в секторе Чеканы.

Об этом сообщил Ион Чебан. По его словам, проинспектирован пищеблок начальной школы №82 по адресу улица М. Драган, 8/2, на ремонт которого было предусмотрено 300 000 леев. Пищеблок не ремонтировался 21 год.

Ещё одним объектом посещения стало детское дошкольное учреждение №225 – одно из учреждений, здание которого было реабилитировано в рамках проекта «Энергоэффективность и тепловая реабилитация учебных заведений в муниципии Кишинёв». Работы, запланированные в рамках проекта, завершены.

Также в детском саду-ясли № 225 был реализован проект «Работы по обустройству и ремонту покрытия», финансируемый правительством Японии в рамках грантовой программы Kusanone. Сумма гранта в размере 1589 592 леев покрывает 2869 м2 тротуарного покрытия, из которых 2531 м2 – укладка пешеходных дорожек и 338 м2 – укладка отмостки возле здания. При поддержке АО «Вселенная детства» было охвачено 420 096 м2.

В ходе посещения детского дошкольного учреждения №138 были проинспектированы санитарные блоки в группах, на которые примария Кишинёва выделила 350 000 леев. Работы начались 10 марта 2022 года и должны быть завершены к 31 августа. Кроме того, в учреждении появятся ещё 4 группы.

Также реализуется проект примарии Кишинёва по строительству павильонов для детей на территории детских садов №225 и 138. В этом году муниципалитет выделил 10 000 000 леев на установку 56 павильонов в 34 детских дошкольных учреждениях в Кишинёве. Мы продолжим следить за уровнем подготовки учебных заведений к новому учебному году, а также за качеством работ, – сказал Чебан.

Стоит отметить, что из муниципального бюджета на ремонт/оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений выделено 169,5 млн леев, что примерно на 40 млн больше по сравнению с 2021 годом.

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