Проведён раунд публичных обсуждений проекта Плана по борьбе с коррупцией 2022-2025 для Кишинёва

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, в мероприятии приняли участие представители нескольких исследовательских учреждений, гражданского общества, эксперты из различных областей и руководители управлений и подразделений примарии Кишинёва.

Проект антикоррупционного плана Кишинёва был разработан столичной примарией при поддержке экспертов, привлечённых ПРООН.

Документ имеет несколько целей, в том числе создание атмосферы неподкупности, ответственности, транспарентности и противодействия коррупционным рискам со стороны должностных лиц в органах местной публичной администрации и среди местных народных избранников.

В результате обсуждений мы учтём все мнения, чтобы завершить работу над сложным документом. К концу января 2022 года он будет предложен для рассмотрения и утверждения в муниципальный совет. Также мы создадим группу, которая будет следить за выполнением плана, и каждые 3 месяца будем публиковать отчёт по этой теме. Кроме того, план будет скорректирован в соответствии с изменениями в национальном законодательстве, – рассказал градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что руководство примарии Кишинёва по-прежнему стремится к тому, чтобы это госучреждение стало лидирующим в стране с точки зрения прозрачности и примером для других местных властей.

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