Провалились под лёд: в Рышканах спасли двух рыбаков (ВИДЕО)

Провалились под лёд: в Рышканах спасли двух рыбаков (ВИДЕО)

На севере Молдовы сотрудники ГИЧС спасли двух человек, провалившихся под лёд.

Инцидент зарегистрировали 12 февраля в Рышканах. Во время рыбалки двое мужчин оказались в ледяной воде. Пострадавших 50 и 70 лет вытащили на берег и передали медицинской бригаде.

Сотрудники ГИЧС призывают граждан не выходить на рыбалку или прогулки по водоёмам в период, когда температуры колеблются между минусовыми и плюсовыми значениями.

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