Провалила все конкурсы и тест на неподкупность: как Домника Маноле стала председателем Конституционного суда

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Председатель Конституционного суда Домника Маноле заняла эту должность “волшебным образом”. В 2019 году, при выборах нового состава суда, она приняла участие во всех трёх конкурсах, организованных парламентом, правительством и Высшим советом магистратуры, и все три провалила.

Первой структурой, чей конкурс она не прошла, стало правительство Майи Санду. Участники конкурсной комиссии мотивировали свое решение тем, что Маноле не отвечала необходимым критериям для занятия должности судьи Конституционного суда. Маноле раскритиковала правительственную комиссию, заявив, что некоторые её члены вытащили “скелеты из шкафа”.

Ещё один скандал с участием Маноле позже разгорелся в Высшем совете магистратуры. Министр юстиции в кабмине Санду Олеся Стамате рекомендовала членам совета не назначать Маноле на должность судьи из-за сомнений в неподкупности кандидата. Домнику Маноле допустили только к конкурсу, организованному парламентом, но там она получила низкую оценку.

Тем не менее Домника Маноле становится судьей КС, после того как парламент не признал результаты собственного конкурса и решил выдвинуть кандидатов, исходя из политических критериев. Блок ACUM, возглавляемый Андреем Нэстасе и Майей Санду, предложил её кандидатуру. В зале заседаний она заявила, что заслуживает эту должность, так как участвовала в протестах ППДП. В апреле 2020 года, согласно решению КС, Владимир Цуркан был смещен с должности председателя, а его место в результате тайного голосования заняла Домника Маноле.

Тест на неподкупность, о котором говорила Олеся Стамате, Маноле не прошла, в том числе и из-за журналистских расследований. В после зрения СМИ она попала в 2008 году, когда Pro TV показал репортаж о том как Маноле обсуждает в служебном кабинете подробности дела, связанного с экс-председателем Муниципального совета Кишинева Эдуардом Мушуком. Спустя полтора года Высший совет магистратуры установил факт нарушения, допущенный Маноле, но применил к ней самое легкое наказание – предупреждение.

В 2013 году журналисты “Ziarul de Gardă” сообщили, что судья Маноле, бюджетница со скромными доходами, владеет настоящим автопарком из 11 машин. Большинство из них были марки DACIA и сдавались в аренду таксомоторной фирме. Тогда Национальная комиссия по неподкупности провела проверку, выяснив, что судья скрыла гараж, доходы от продажи двух автомобилей, два банковских счета и две фирмы мужа. Маноле объяснила произошедшее ошибкой.

Её деятельность стала предметом расследований и в части вынесенных ею судебных решений. Так, согласно “Ziarul de Gardă”, Маноле фигурирует в двух уголовных делах, проигранных в ЕСПЧ, в результате чего правительство было обязано выплатить свыше 50 тысяч евро из госбюджета. Имя судьи числится и в уголовном деле, начатом в 2015 году Антикоррупционной прокуратурой.

Недавно один из телеграм-каналов опубликовал материал, согласно которому председатель КС Домника Маноле якобы потребовала у ПСРМ 1,5 млн. евро за благоприятное решение Суда. Речь идет о вердикте от 15 апреля 2021 года, которое Майе Санду распустить парламент.