Провал избрания Гросу не приведёт к роспуску парламента. Санду должна будет опять провести консультации с фракциями

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В аргументации сегодняшнего «странного» решения КС, которое только что опубликовали, появляются новые формулировки. Оказывается, если 51 депутат не проголосует за Гросу, это не станет автоматически поводом для роспуска парламента. На это обращает внимание председатель ПСРМ Игорь Додон.

Так, отмечает он, президент должна будет опять провести переговоры с депутатами, на которых парламентское большинство сможет предъявить ей то, что они не согласны с роспуском парламента, и готовы поддержать другого кандидата в премьер-министры.

– Следующие жаркие дебаты при сохранении формализованного парламентского большинства будут тогда, когда Конституционный суд подтвердит, что соблюдены конституционные условия для роспуска парламента, – пишет он.

Ранее Игорь Додон заявил, что Конституционный суд Республики Молдова сегодня фактически оформил конституционный переворот, изменив свою собственную позицию от 23 февраля 2021 года и многие другие, где четко указано про решающую роль парламентского большинства.

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