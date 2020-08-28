“Проучила” за прошлые обиды: в Кицканах женщина убила подругу

“Проучила” за прошлые обиды: в Кицканах женщина убила подругу

Во дворе одного из домов в селе Кицканы правоохранители обнаружили труп молодой женщины с явными признаками насильственной смерти.

На лице 41-летней жительницы Тирасполя были множественные ссадины и кровоподтёки, а у виска – глубокая травма. Выяснилось, что погибшая приехала в гости к подруге. Вместе распивали спиртное. В какой-то момент между женщинами завязалась ссора. Хозяйка дома, пишет novostipmr.com, в гневе начала избивать гостью.

Как выяснилось, подозреваемая 32-летняя жительница Кицкан ранее уже была судима, недавно освободилась из колонии-поселения. Женщина сообщила, что не думала убивать, хотела лишь проучить подругу за прошлые обиды.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, возбужденное уголовное дело.

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