Противовирусные препараты подавили размножение омикрон-варианта “в пробирке”

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Биологи выяснили, что три популярных противовирусных препарата – ремдесивир, молнупиравир и паксловид – подавляют размножение омикрон-варианта коронавируса так же эффективно, как и других разновидностей SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликовал научный журнал New England Journal of Medicine.

Наши эксперименты подтвердили, что в теории эффективные средства для борьбы с “омикроном” существуют. Однако важно понимать, что мы получили эти результаты в ходе лабораторных исследований, которые ещё предстоит подтвердить на практике, – рассказал один из авторов исследования, профессор Висконсинского университета Йосихиро Каваока.

В геноме омикрон-варианта выделяют 37 характерных мутаций, значительная часть которых заметным образом изменила структуру оболочки SARS-CoV-2. В результате возбудитель COVID-19 стал неуязвим для почти всех известных моноклональных антител, и эффективность всех существующих вакцин снизилась.

Каваока и его коллеги заинтересовались, как изменения в структуре генома SARS-CoV-2 повлияли на его взаимодействия с молекулами противовирусных лекарств, которые блокируют работу фермента RdRp – ключевого белка коронавируса, который необходим для формирования новых копий вирусных частиц. Для этого учёные подготовили культуры клеток лёгких человека, зараженные разными штаммами SARS-CoV-2, и проследили, как на них подействуют три популярных противовирусных препарата, пишет nauka.tass.ru.

Оказалось, что все три препарата подавляли размножение “омикрона” столь же эффективно, как и других штаммов. При этом эффективность всех опробованных моноклональных антител снижалась в десятки и сотни раз.

Учёные считают, что подобные результаты говорят о возможности активного применения противовирусных лекарств для борьбы с омикрон-вариантом на практике.

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