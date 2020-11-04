Против Санду будут голосовать и многие правые, – Додон

Против Санду будут голосовать и многие правые, – Додон

Независимый кандидат в президенты считает, что во втором туре выборов не обойдется без сюрпризов. 

– Из того, что я знаю, против Майи Санду во втором туре будут голосовать и многие правые. Думаю, что люди будут настроены более решительно и не будут смотреть на какие-то ярлыки. Каждый будет думать о том, чем для него лично обернётся тот или иной результат. Посмотрим, как будут голосовать и на севере, и на юге, и в центре, – сказал Игорь Додон в интервью радиостанции “Свободная Европа”. 

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