Против режима, за страну и народ: ПСРМ провела акции протеста по всей Молдове

0

В эти выходные депутаты парламента, примары, местные советники всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» организуют акции протеста в районах Молдовы. Сегодня граждане протестовали в Бельцах, Бричанах, Дондюшанах, Дрокии, Единцах, Фалештах, Рышканах, Сынжерей, Сороках, Новых Аненах, Криулянах, Дубоссарах, Яловенах, Оргееве, Теленештах, Кантемире, Каушанах, Комрате, Штефан-Водэ.

Люди осудили давление, оказываемое нынешним руководством страны (через правоохранительные органы, Государственную канцелярию, карманные СМИ и т. д.) на местные органы, на неугодных граждан, критически относящихся к антиобщественной и антигосударственной политике действующей власти.

Участники акций протеста высказались категорически против методов, применяемых властью, начиная с неполного финансирования районов, блокирования решений местных органов Государственной канцелярией и заканчивая преследованием со стороны Национального агентства по неподкупности, карманных СМИ, прокуратуры, полиции.

Протестующие потребовали прекращения политического преследования и клеветнических кампаний в СМИ, уважения к выбору жителей городов и сёл, справедливого правосудия. Они также настаивают на полном финансировании территорий, независимо от политической принадлежности их руководства, требуют погасить историческую задолженность по финансированию объектов социального назначения, накопившуюся в связи с повышением тарифов, – чтобы ни одна школа или детский сад, ни одна больница в стране не остались без тепла в холодный сезон.

Участники акций скандировали: «Нет травле мэров!», «Руки прочь от местных избранников!», «Нет телевизионному правосудию!», «Нет политическим репрессиям!», «Нет тоталитаризму PAS!», «Нет возвращению к захваченному государству!», «Требуем справедливого отношения к жителям городов и сёл!».

В митингах в Сынжерей и Бельцах принял участие исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Мы протестуем против повышения тарифов, против социального геноцида, против антинародной власти. Мы поддерживаем возмущение представителей местных органов политическим давлением, которое оказывает на них центральная власть. Мы выступаем против режима, который оставил без достаточного финансирования школы, детские сады и больницы, вынуждая людей мерзнуть и голодать. Не может быть хороших времён в результате геноцида, и люди это понимают. Мы вместе – против режима, за нашу страну и за наш народ, – отметил Батрынча.

Ранее ПСРМ уже провела ряд мероприятий в поддержку местных органов власти. Были организованы митинги, пресс-конференции, инициированы законопроекты и т. д. На платформе «Agenda comună», вместе с 7 другими партиями, ПСРМ подписала обращение к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, в котором отражены факты злоупотреблений PAS в отношении местных органов власти.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.