Протестное настроение

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О нарастающем недовольстве молдаван

Анастасия Погодина, info@aif.md

Ухудшающееся положение граждан Республики Молдова в связи с тотальным ростом цен у всё большего количества людей вызывает тревогу и страх. Многие малоимущие пожилые жители нашей страны боятся, что не переживут приближающуюся зиму, потому что их пенсий не хватит ни на продукты, ни на отопление с электричеством.

Если нам отключат газ…

Уже сегодня «Молдовагаз» запрашивает у НАРЭ тариф в 29 леев за 1 м³ природного газа, и это ещё на улице тепло. А какой тариф насчитает поставщик услуги в разгар зимнего сезона? Но ответственные лица действующей власти, вместо того чтобы договариваться с российской стороной о более низком тарифе, готовятся к варианту приостановки подачи газа за неуплату. Дело в том, что уже сейчас поставщик услуги с трудом собирает необходимые суммы для расчёта за потреблённое топливо, а если вдруг тариф повысят существенно, а большая часть населения окажется неплатёжеспособной, то с погашением текущих платежей придётся совсем туго.

По всей видимости, прекрасно это понимая, правительство решило предпринять ряд действий, которые, по их предположению, смягчат последствия энергетического кризиса. На минувшей неделе Комиссия по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса утвердила 11 мероприятий на случай, если Молдове отключат газ.

Во-первых, ЖДМ обяжут обеспечить перевозку мазута, закупленного «Термоэлектрикой» и Агентством материальных резервов, в приоритетном режиме, обеспечив необходимое количество цистерн и локомотивов для перевозки мазута в установленные сроки или ежедневно с 1 октября 2022 года. Во-вторых, будут упрощены таможенные процедуры при перевозке мазута и угля железнодорожным транспортом. В-третьих, до 15 сентября Moldelectrica должна была представить правительственной комиссии средний и пессимистический сценарии развития ситуации, если вследствие отключения газа в муниципиях Кишинёв и Бельцы вырастет спрос на электроэнергию, используемую потребителями для обогрева. В-четвёртых, такую же аналитическую записку с двумя сценариями должен представить и поставщик электроэнергии Premier Energy с пояснением, устоят ли сети электропередач, если вырастет потребление. В-пятых, предусматриваются информационная кампания для граждан по вопросам эксплуатации печей и котлов, профилактические мероприятия и обучение лиц, принимающих решения, и персонала, задействованного в эксплуатации тепловых энергетических систем и альтернативных систем в государственных учреждениях. В-шестых, планируется закупить древесину в Румынии, для чего Минэкологии должно расписать меры по закупке и представить предварительную смету расходов. Также ряд действий ожидается от Агентства по энергоэффективности. Одно из них – информация о возможности эксплуатации тепловых электростанций в составе бюджетных учреждений на основе биотоплива. Планируется и ряд других мероприятий.

С каждым днём нас становится всё больше и больше. сегодня нас здесь десятки тысяч. И мы уже не остановимся, будем идти до конца. Победа будет за нами!

Готовы идти до конца

Но действия властей как-то не обнадёживают наших граждан. В минувшее воскресенье у зданий администрации президента и парламента прошла массовая акция протеста, в которой, по подсчётам организаторов, приняли участие более 40 тыс. человек. Люди требовали отставки президента и правительства страны. У манифестантов в руках были плакаты с многочисленными лозунгами: «Досрочные выборы!», «Голос народа больше нельзя игнорировать», «Молдове нужно тепло!», «Долой сандудержавие!», «Нет холодной зиме!», «Нет политике энергомора!», «Меняю Санду на дрова!», «Долой Гаврилицу, долой Санду!» и другие.

Возле парламента протестующие разбили палаточный городок и намерены там находиться до победного. «С каждым днём нас становится всё больше и больше. Сегодня нас здесь десятки тысяч. И мы уже не остановимся, будем идти до конца. Победа будет за нами!» – кричал в рупор один из участников митинга.