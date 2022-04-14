Протест в Кагуле: граждане требуют освободить председателя района

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В Кагуле возобновились протесты. Депутаты ПСРМ, члены и сторонники формирования, а также десятки неравнодушных граждан собрались сегодня у здания районного совета, чтобы поддержать председателя Кагульского района Марчела Ченушэ.

Как отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, сегодня районные советники соберутся на чрезвычайное заседание, чтобы приостановить Ченушэ в должности и назначить на его пост более удобного власти человека. Сегодня же пройдёт протест у Апелляционной палаты Кагула, которая рассмотрит поданное адвокатами Марчела Ченушэ ходатайство. Депутаты ПСРМ требуют освободить его под личные гарантии и вернуть его в руководство района.

Марчел Ченушэ был задержан 4 апреля. Руководство ПСРМ уверено, что речь идёт о политическом деле – незадолго до этого председатель района раскритиковал власть за плохое управление кризисом беженцев.

На прошлой неделе Ченушэ был переведён под домашний арест.

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